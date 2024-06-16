Стали известны новые подробности взятия заложников в СИЗО в Ростове

Утром 16 июня шестеро обвиняемых, содержащихся в ростовском СИЗО-1, выбили решетку в камере и попали в дежурную часть, взяв в заложники двух человек. Личности заключенных удалось установить. Среди них оказались лица, осужденные за участие в ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в России) в 2023 году.