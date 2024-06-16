Что известно о захвате заложников в ростовском СИЗО

ТАСС собрал основную информацию о происшествии.
Обстоятельства происшествия
Утром в воскресенье шесть обвиняемых, содержавшихся в одной из камер СИЗО-1, захватили в заложники двух сотрудников СИЗО.
По данным правоохранительных органов, захвачены оперативный сотрудник и инспектор-надзиратель.
Захватившие заложников находятся во внутреннем дворе СИЗО, он вооружены перочинным ножом, также у них есть резиновая дубинка и пожарный топор, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
По предварительной информации, заключенные надели на одного из офицеров ФСИН наручники.
Среди них фигуранты дел о преступлениях террористической направленности, они являются приверженцами запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство».
Ведутся переговоры по освобождению заложников.
Заключенные требуют транспорт, сообщили в правоохранительных органах.
Учреждение функционирует в штатном режиме, обстановка контролируемая.
По данным властей, заключенные содержались в разных камерах, но между ними была связь.
Реакция властей
На месте происшествия находится начальник ГУ ФСИН России по Ростовской области, а также представители правоохранительных органов и прокуратуры.
Группа сотрудников центрального аппарата ФСИН выехала в Ростов-на-Дону.
Движение транспорта ограничили в центре Ростова-на-Дону на улицах, прилегающих к следственному изолятору.
Управление ГО и ЧС просит автомобилистов выбирать объездные маршруты движения.