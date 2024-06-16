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Что известно о захвате заложников в ростовском СИЗО

Обвиняемые захватили в заложники двух сотрудников СИЗО в следственном изоляторе в Ростове-на-Дону. Ведутся переговоры об освобождении.

Источник: Reuters

ТАСС собрал основную информацию о происшествии.

Обстоятельства происшествия

Утром в воскресенье шесть обвиняемых, содержавшихся в одной из камер СИЗО-1, захватили в заложники двух сотрудников СИЗО.

По данным правоохранительных органов, захвачены оперативный сотрудник и инспектор-надзиратель.

Захватившие заложников находятся во внутреннем дворе СИЗО, он вооружены перочинным ножом, также у них есть резиновая дубинка и пожарный топор, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

По предварительной информации, заключенные надели на одного из офицеров ФСИН наручники.

Среди них фигуранты дел о преступлениях террористической направленности, они являются приверженцами запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство».

Ведутся переговоры по освобождению заложников.

Заключенные требуют транспорт, сообщили в правоохранительных органах.

Учреждение функционирует в штатном режиме, обстановка контролируемая.

По данным властей, заключенные содержались в разных камерах, но между ними была связь.

Реакция властей

На месте происшествия находится начальник ГУ ФСИН России по Ростовской области, а также представители правоохранительных органов и прокуратуры.

Группа сотрудников центрального аппарата ФСИН выехала в Ростов-на-Дону.

Движение транспорта ограничили в центре Ростова-на-Дону на улицах, прилегающих к следственному изолятору.

Управление ГО и ЧС просит автомобилистов выбирать объездные маршруты движения.