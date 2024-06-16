Стала известна личность шестого террориста, участвующего в захвате заложников в СИЗО

Уточняется, что Гандалоева задержали в Ингушетии в марте прошлого года вместе со своим братом и другом, которые прятались в лесу, недалеко от села Алхасты. На месте правоохранителями был обнаружен тайник, где находилось СВУ с поражающими элементами, а также взрывчатое вещество.