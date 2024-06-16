Под Гродно на ребенке загорелась одежда, он получил ожоги

Инцидент случился 15 июня в деревне Лосево Гродненского района. Сообщение о госпитализации пострадавшего 2016 года рождения в учреждение здравоохранения поступило в 22.35.



Ожоги ребенок получил при неосторожном обращении с огнем. Подразделения МЧС не привлекались.