Инцидент случился 15 июня в деревне Лосево Гродненского района. Сообщение о госпитализации пострадавшего 2016 года рождения в учреждение здравоохранения поступило в 22.35.
Ожоги ребенок получил при неосторожном обращении с огнем. Подразделения МЧС не привлекались.
Под Гродно на ребенке загорелась одежда, он получил ожоги
16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под Гродно на ребенке загорелась одежда, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.
Инцидент случился 15 июня в деревне Лосево Гродненского района. Сообщение о госпитализации пострадавшего 2016 года рождения в учреждение здравоохранения поступило в 22.35.