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Под Гродно на ребенке загорелась одежда, он получил ожоги

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под Гродно на ребенке загорелась одежда, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

Инцидент случился 15 июня в деревне Лосево Гродненского района. Сообщение о госпитализации пострадавшего 2016 года рождения в учреждение здравоохранения поступило в 22.35.

Ожоги ребенок получил при неосторожном обращении с огнем. Подразделения МЧС не привлекались.

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