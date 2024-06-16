В Свердловской области десять человек отравились в теплице

Как уточнили в Минздраве, за помощью к медикам обратились пять пострадавших, одна женщина госпитализирована в токсикоцентр с ингаляционным отравлением легкой степени тяжести. Состояние остальных свердловчан удовлетворительное, от госпитализации они отказались, добавили в пресс-службе.