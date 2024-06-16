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В Свердловской области десять человек отравились в теплице

В теплице под Екатеринбургом 10 человек отравились йодно-борным соединением.

Источник: © РИА Новости

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Десять человек отравились йодно-борным соединением в теплице под Екатеринбургом, сообщает региональный Минздрав в Telegram-канале.

«Десять человек пострадали от токсического воздействия йодно-борного соединения в тепличном хозяйстве на улице Сибирка в поселке Садовый. На место выехали пять бригад скорой медицинской помощи из Екатеринбурга», — говорится в сообщении.

Как уточнили в Минздраве, за помощью к медикам обратились пять пострадавших, одна женщина госпитализирована в токсикоцентр с ингаляционным отравлением легкой степени тяжести. Состояние остальных свердловчан удовлетворительное, от госпитализации они отказались, добавили в пресс-службе.