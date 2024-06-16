Стало известно, кто попал в заложники к террористам в Ростове-на-Дону

В захвате заложников в СИЗО-1 участвовали шестеро осужденных, которые причисляют себя к террористическим организациям. По данным источников, злоумышленники заранее подготовились к операции: они ослабили решетку и ждали удобного момента. Затем выбили ее, проникли в помещение дежурной части и захватили сотрудников следственного изолятора.