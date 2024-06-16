Стало известно, кто попал в заложники к террористам в Ростове-на-Дону

«Оперативный сотрудник и инспектор-надзиратель находятся в заложниках в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону», — сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранителей.
В захвате заложников в СИЗО-1 участвовали шестеро осужденных, которые причисляют себя к террористическим организациям. По данным источников, злоумышленники заранее подготовились к операции: они ослабили решетку и ждали удобного момента. Затем выбили ее, проникли в помещение дежурной части и захватили сотрудников следственного изолятора.
В настоящее время устанавливается, действовали захватчики сами или им кто-то помогал.
«Будет проверяться версия, что действия захвативших заложников в ростовском СИЗО координировались извне», — уточнили в правоохранительных органах.
Напомним, террористы требуют предоставить им транспорт и возможность покинуть СИЗО. Отмечается, что преступники, чьи личности предварительно известны, были приговорены к 18 и более годам. Их личности также оперативно установлены.