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Стало известно, кто попал в заложники к террористам в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июня, ФедералПресс. Шестеро осужденных взяли в заложники двух человек, работающих в СИЗО. Ими оказались оперативник и инспектор. Сами же захватчики долго готовились к этой операции.

«Оперативный сотрудник и инспектор-надзиратель находятся в заложниках в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону», — сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранителей.

В захвате заложников в СИЗО-1 участвовали шестеро осужденных, которые причисляют себя к террористическим организациям. По данным источников, злоумышленники заранее подготовились к операции: они ослабили решетку и ждали удобного момента. Затем выбили ее, проникли в помещение дежурной части и захватили сотрудников следственного изолятора.

В настоящее время устанавливается, действовали захватчики сами или им кто-то помогал.

«Будет проверяться версия, что действия захвативших заложников в ростовском СИЗО координировались извне», — уточнили в правоохранительных органах.

Напомним, террористы требуют предоставить им транспорт и возможность покинуть СИЗО. Отмечается, что преступники, чьи личности предварительно известны, были приговорены к 18 и более годам. Их личности также оперативно установлены.