Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Заложником в «Ростовском централе» оказался высокопоставленный начальник ФСИН

Одним из двоих заложников, захваченных террористами в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, оказался начальник оперативного управления всего УФСИН по Ростовской области Александр Богма.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщила правозащитник, журналист Ева Меркачева.

«Не понятно, что он делал в СИЗО в воскресенье… — отметила она. — В выходные заключенных в суды и на следственные действия не вывозят, к адвокату и на свидания — тоже».

Именно этот заложник ранее попал на видео террористов, он заявил в камеру, что «люди настроены серьезно».

Правозащитники также сообщили, что в ростовский СИЗО с некоторых пор не допускают даже членов Общественной наблюдательной комиссии по причине «прифронтового статуса» Ростова-на-Дону. Как захватчики смогли вооружиться ножами и напасть на сотрудников, пока не ясно.

По сообщениям СМИ, второй заложник — 23-летний бывший студент архитектурного колледжа, младший инспектор дежурной смены СИЗО.