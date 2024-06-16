Заложником в «Ростовском централе» оказался высокопоставленный начальник ФСИН

Об этом сообщила правозащитник, журналист Ева Меркачева.
«Не понятно, что он делал в СИЗО в воскресенье… — отметила она. — В выходные заключенных в суды и на следственные действия не вывозят, к адвокату и на свидания — тоже».
Именно этот заложник ранее попал на видео террористов, он заявил в камеру, что «люди настроены серьезно».
Правозащитники также сообщили, что в ростовский СИЗО с некоторых пор не допускают даже членов Общественной наблюдательной комиссии по причине «прифронтового статуса» Ростова-на-Дону. Как захватчики смогли вооружиться ножами и напасть на сотрудников, пока не ясно.
По сообщениям СМИ, второй заложник — 23-летний бывший студент архитектурного колледжа, младший инспектор дежурной смены СИЗО.