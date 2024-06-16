По факту захвата заложников в СИЗО Ростова возбуждено дело: что грозит преступникам

«СКР возбудил уголовное дело после захвата заложников в СИЗО Ростова-на-Дону. Дело возбуждено по ст. 206 УК РФ (захват заложника)», — прокомментировали «ФедералПресс» в Следственном комитете России.
С учетом того, что захват заложников был совершен по предварительному сговору и группой лиц, преступникам грозит до 15 лет заключения. Если же кто-то из заложников пострадает, то тогда срок вырастет до 20 лет. В случае гибели — до пожизненного заключения.
Утром, выдавив решетку, шестеро осужденных за терроризм преступников захватили заложников, выдвинули требования. Тем временем силовики готовы к штурму СИЗО, который на днях был назван лучшим по качеству работы и безопасности.