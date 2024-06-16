Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

По факту захвата заложников в СИЗО Ростова возбуждено дело: что грозит преступникам

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июня, ФедералПресс. В СИЗО Ростова шестеро преступников взяли в заложники двух сотрудников изолятора. Возбуждено уголовное дело.

«СКР возбудил уголовное дело после захвата заложников в СИЗО Ростова-на-Дону. Дело возбуждено по ст. 206 УК РФ (захват заложника)», — прокомментировали «ФедералПресс» в Следственном комитете России.

С учетом того, что захват заложников был совершен по предварительному сговору и группой лиц, преступникам грозит до 15 лет заключения. Если же кто-то из заложников пострадает, то тогда срок вырастет до 20 лет. В случае гибели — до пожизненного заключения.

Утром, выдавив решетку, шестеро осужденных за терроризм преступников захватили заложников, выдвинули требования. Тем временем силовики готовы к штурму СИЗО, который на днях был назван лучшим по качеству работы и безопасности.