Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

ДОНЕЦК, 16 июн — РИА Новости. Украинские войска за 30 минут пять раз обстреляли Петровский район Донецка, выпустив 14 снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).