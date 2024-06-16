Катер на полной скорости переехал купавшегося в Волге мужчину

15 июня около Самары, на акватории Волги произошел трагический случай. Как установили следователи, 35-летний мужчина, вместе с приятелями, решил освежиться в прохладной речной воде. Компания расположилась на берегу протоки Старая Волга, около поселка Гранный. Не известно, был ли это официально разрешенный пляж, но судя по кадрам видео, распространенным в социальных сетях, на этом участке маломерные суда ходили часто и на большой скорости.
Тем не менее, пострадавший, не обращая внимание на движение, смело нырнул в воду. Через несколько минут на него налетел один из катеров, водитель которого даже не заметил пловца и умчался дальше.
Пострадавшего из воды вытащили друзья, но до больницы не довезли, он скончался по дороге. На месте работали сотрудники Куйбышевской транспортной прокуратуры, МВД и следователи.
«Организована процессуальная проверка, выясняются все обстоятельства и причины происшествия. Судоводитель разыскивается», — пояснили в Центральном МСУТ СК России.