Захвативших заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону ликвидировали

«В ходе проведения специальной операции по освобождению заложников в СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области преступники ликвидированы», — говорится в заявлении ведомства.
Там также отметили, что сотрудники, находившиеся в заложниках, освобождены и не пострадали.
Ранее в этот день обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 главного управления ФСИН по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников УИС. Велись переговоры по освобождению заложников, учреждение функционировало в штатном режиме.
По данным источника «Известий», захват заложников устроили люди, которые называют себя сторонниками ИГ («Исламское государство», террористическая организация, запрещена в РФ). Сообщалось, что злоумышленники, будучи еще на свободе, планировали подрыв здания Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики, однако ФСБ предотвратила теракт.
По факту захвата заложников было возбуждено уголовно дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 206 УК РФ («Захват заложника»).