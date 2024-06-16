Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захвативших заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону ликвидировали

Захватившие заложников в СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области преступники ликвидированы. Об этом сообщает ФСИН России в воскресенье, 16 июня.

Источник: РИА "Новости"

«В ходе проведения специальной операции по освобождению заложников в СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области преступники ликвидированы», — говорится в заявлении ведомства.

Там также отметили, что сотрудники, находившиеся в заложниках, освобождены и не пострадали.

Ранее в этот день обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 главного управления ФСИН по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников УИС. Велись переговоры по освобождению заложников, учреждение функционировало в штатном режиме.

По данным источника «Известий», захват заложников устроили люди, которые называют себя сторонниками ИГ («Исламское государство», террористическая организация, запрещена в РФ). Сообщалось, что злоумышленники, будучи еще на свободе, планировали подрыв здания Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики, однако ФСБ предотвратила теракт.

По факту захвата заложников было возбуждено уголовно дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 206 УК РФ («Захват заложника»).