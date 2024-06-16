Захвативших заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону ликвидировали

Ранее в этот день обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 главного управления ФСИН по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников УИС. Велись переговоры по освобождению заложников, учреждение функционировало в штатном режиме.