Прокуратура взяла на контроль дело о захвате заложников в СИЗО Ростова-на-Дону

Напомним, утром 16 июня стало известно о том, что несколько заключенных взяли в заложники двух сотрудников ГУФСИН. Предварительно, осужденные попали в дежурную часть через выбитую оконную решетку в камере. Устроившие захват преступники потребовали предоставить им оружие, транспорт и освободить пути отхода.