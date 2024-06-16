Прокуратура взяла на контроль дело о захвате заложников в СИЗО Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела, которое было возбуждено после захвата заложников в СИЗО-1. Эту информацию сегодня, 16 июня, подтвердили в пресс-службе надзорного ведомства.
— Прокуратура Ростовской области взяла под контроль расследование дела по статье 206 УК РФ («Захват заложника»), — проинформировали в ведомстве.
Ранее о расследовании по факту случившегося рассказали в пресс-службе регионального Следкома. Известно также, что ростовское СИЗО теперь проверит центральный ФСИН России.
Напомним, утром 16 июня стало известно о том, что несколько заключенных взяли в заложники двух сотрудников ГУФСИН. Предварительно, осужденные попали в дежурную часть через выбитую оконную решетку в камере. Устроившие захват преступники потребовали предоставить им оружие, транспорт и освободить пути отхода.