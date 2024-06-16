Глава ДУМ Башкирии высказался о захвате исламистами СИЗО в Ростове

«Участники ИГИЛ* — это хариджиты. Это люди, которые вышли из ислама. И хоть и называют себя мусульманами, но не несут ни одну ценность этой религии. Что бы они ни делали, они преследуют исключительно корыстные цели. Это чистой воды террористы и больше ничего про них сказать нельзя. От их действий страдают больше всего именно мусульмане. Потому что у людей, ничего не знающих о нашей религии, формируется абсолютно неправильное представление о ней», — заявил глава Духовного управления мусульман.