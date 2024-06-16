Житель Башкирии отдал лжеброкерам 8 млн рублей, взятых в кредит

Как сообщили в МВД по Башкирии, в конце января мужчине позвонил с незнакомого номера якобы финансовый специалист и предложил легкий способ заработка — инвестирование на площадке криптовалют. Но якобы для этого нужно установить на компьютер специальное программное обеспечение. Сельчанин согласился и, не задумываясь, пригласил нового знакомого к себе домой.
Мошенник убедил мужчину, у которого не было крупной суммы для вложений, оформить несколько кредитов на общую сумму 8 млн рублей, установил на его старый ноутбук программу, имитирующую торги, и ушел. При этом не забыв предварительно перевести все полученные в кредит деньги жертвы себе на счет.
Несколько месяцев сельчанин верил, что инвестирует, покупает и продает на площадке криптовалют, но когда попытался вывести «заработанное», у него ничего не получилось. После нескольких неудачных попыток, он, наконец, обратился в полицию.
Уголовное дело завели по статье «Мошенничество в особо крупном размере».