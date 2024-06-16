Житель Башкирии отдал лжеброкерам 8 млн рублей, взятых в кредит

Мошенник убедил мужчину, у которого не было крупной суммы для вложений, оформить несколько кредитов на общую сумму 8 млн рублей, установил на его старый ноутбук программу, имитирующую торги, и ушел. При этом не забыв предварительно перевести все полученные в кредит деньги жертвы себе на счет.