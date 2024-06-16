Южные районы Волгограда окутало смогом после крупного пожара

Крупный пожар на мусорном полигоне в окрестностях Большечапурниковского сельского поселения вспыхнул 15 июня. Ближе к 9 часам вечера сотрудники МЧС локализовали пламя, а ликвидировать его удалось лишь после 9 часов утра 16 июня. Продолжительное тление вызвано тем, что на полигоне горел мусор глубокого залегания.
После пожара жителям Красноармейского района пришлось закрывать окна в квартирах, поскольку с улицы доносился характерный запах гари. В социальных сетях волгоградцы делятся фотографиями окутанного смогом города и пишут, что из-за него было трудно спать. На запах гари также пожаловались жители Кировского и Советского районов.
Впрочем, нашлись и те, кто почти не заметил последствий сильного пожара. Многие говорят о том, что дымка от тления не очень отчетливая, на некоторых улицах сильного запаха не ощущается.