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Южные районы Волгограда окутало смогом после крупного пожара

Видимая дымка в Волгограде наблюдается после ночного пожара на полигоне бытовых отходов в Светлоярском районе. Огнем было охвачено около 800 квадратных метров, к утру возгорание полностью ликвидировали.

Крупный пожар на мусорном полигоне в окрестностях Большечапурниковского сельского поселения вспыхнул 15 июня. Ближе к 9 часам вечера сотрудники МЧС локализовали пламя, а ликвидировать его удалось лишь после 9 часов утра 16 июня. Продолжительное тление вызвано тем, что на полигоне горел мусор глубокого залегания.

После пожара жителям Красноармейского района пришлось закрывать окна в квартирах, поскольку с улицы доносился характерный запах гари. В социальных сетях волгоградцы делятся фотографиями окутанного смогом города и пишут, что из-за него было трудно спать. На запах гари также пожаловались жители Кировского и Советского районов.

Впрочем, нашлись и те, кто почти не заметил последствий сильного пожара. Многие говорят о том, что дымка от тления не очень отчетливая, на некоторых улицах сильного запаха не ощущается.

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