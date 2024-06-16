Тело бывшего главы Красного Села нашли в заливе у дамбы

Колошинский пропал 13 июня. Ночью он отправился на рыбалку в Кронштадт, где бывал много лет подряд. После того как он перестал выходить на связь, сын поехал на место. Там выяснилось, что лодка его отца нашлась в заливе, но самого бывшего главы МО нигде не было. К поискам сразу же приступили водолазы.
Николаю Колошинскому было 77 лет. В марте 2009 года он был избран на должность главы муниципального образования «Красное Село». В следующих созывах был рядовым депутатом. В конце 2020 года его лишили мандата после обращения в совет губернатора Александра Беглова из-за ошибки в декларации. В тот период независимых муниципалов массово лишали мандатов. В последнее время Колошинский взаимодействовал с партией «Справедливая Россия».