Тело бывшего главы Красного Села нашли в заливе у дамбы

Колошинский пропал 13 июня. Ночью он отправился на рыбалку в Кронштадт, где бывал много лет подряд. После того как он перестал выходить на связь, сын поехал на место. Там выяснилось, что лодка его отца нашлась в заливе, но самого бывшего главы МО нигде не было. К поискам сразу же приступили водолазы.