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Тело бывшего главы Красного Села нашли в заливе у дамбы

Водолазы нашли тело, предположительно, экс-главы МО «Красное Село» Николая Колошинского. В ночь на 16 июня труп был извлечен из воды в районе дамбы и передан для опознания. Эту информацию «Фонтанке» подтвердили в ГУ МЧС по Петербургу.

Колошинский пропал 13 июня. Ночью он отправился на рыбалку в Кронштадт, где бывал много лет подряд. После того как он перестал выходить на связь, сын поехал на место. Там выяснилось, что лодка его отца нашлась в заливе, но самого бывшего главы МО нигде не было. К поискам сразу же приступили водолазы.

Николаю Колошинскому было 77 лет. В марте 2009 года он был избран на должность главы муниципального образования «Красное Село». В следующих созывах был рядовым депутатом. В конце 2020 года его лишили мандата после обращения в совет губернатора Александра Беглова из-за ошибки в декларации. В тот период независимых муниципалов массово лишали мандатов. В последнее время Колошинский взаимодействовал с партией «Справедливая Россия».

МЧС