На Стрелке в Нижнем Новгороде произошло тройное ДТП

На Стрелке в Нижнем Новгороде столкнулись три автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
Авария произошла в ночь с 15 на 16 июня. Водитель KIA выехал на встречную полосу, не справился с управлением и столкнулся с автомобилем той же марки, а после врезался в Hyundai.
Травмы получила 23-летняя девушка, которая находилась в салоне второй иномарки KIA. Ее доставили в больницу. Полиция проводит проверку по факту аварии.
Напомним, что 26-летний водитель получил травмы в ДТП на Игумновском шоссе в Дзержинске.