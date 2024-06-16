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На Стрелке в Нижнем Новгороде произошло тройное ДТП

Травмы получила 23-летняя пассажирка.

На Стрелке в Нижнем Новгороде столкнулись три автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла в ночь с 15 на 16 июня. Водитель KIA выехал на встречную полосу, не справился с управлением и столкнулся с автомобилем той же марки, а после врезался в Hyundai.

Травмы получила 23-летняя девушка, которая находилась в салоне второй иномарки KIA. Ее доставили в больницу. Полиция проводит проверку по факту аварии.

Напомним, что 26-летний водитель получил травмы в ДТП на Игумновском шоссе в Дзержинске.