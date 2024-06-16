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В аэропорту «Кольцово» сработал сигнал тревоги

Ситуация не повлияла на работу аэровокзала.

В аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге 16 июня сработал сигнал тревоги. Об этом сообщили журналистам очевидцы.

Кроме того, с потолка полилась вода. Всё это заметили люди, находившиеся на третьем этаже терминала А.

В пресс-службе воздушной гавани сообщили журналистам, что сработал пожарный спринклер. Технические специалисты быстро провели все необходимые работы. Ситуация не повлияла на обслуживание рейсов.

«Аэропорт работает без ограничений на приём и отправку воздушных судов», — добавили в пресс-службе.