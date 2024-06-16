В аэропорту «Кольцово» сработал сигнал тревоги

В аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге 16 июня сработал сигнал тревоги. Об этом сообщили журналистам очевидцы.
Кроме того, с потолка полилась вода. Всё это заметили люди, находившиеся на третьем этаже терминала А.
В пресс-службе воздушной гавани сообщили журналистам, что сработал пожарный спринклер. Технические специалисты быстро провели все необходимые работы. Ситуация не повлияла на обслуживание рейсов.
«Аэропорт работает без ограничений на приём и отправку воздушных судов», — добавили в пресс-службе.