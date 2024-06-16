Российские военные освободили село Загорное в Запорожской области

«Подразделения группировки войск “Восток” освободили населенный пункт Загорное Запорожской области и заняли более выгодные рубежи», — говорится в сводке.
Кроме того, группировка нанесла поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 123-й бригады теробороны и 15-й бригады Нацгвардии Украины в районах Новоселковки (Запорожская область), Урожайного и Владимировки (ДНР).
На этом участке фронта ВСУ за сутки потеряли примерно 135 человек убитыми и ранеными, боевую бронированную машину, четыре автомобиля, два британских орудия — самоходную артиллерийскую установку AS-90 Braveheart и гаубицу FH-70, а также две станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».
Загорное — четвертый населенный пункт, который российские войска взяли под контроль за эту неделю: 10 июня группировка «Восток» освободила Старомайорское, а на следующий день группировка «Запад» — Артемовку и Тимковку.