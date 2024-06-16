Российские военные освободили село Загорное в Запорожской области

На этом участке фронта ВСУ за сутки потеряли примерно 135 человек убитыми и ранеными, боевую бронированную машину, четыре автомобиля, два британских орудия — самоходную артиллерийскую установку AS-90 Braveheart и гаубицу FH-70, а также две станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».