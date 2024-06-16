Глава Ингушетии осудил захват заложников в ростовском СИЗО

Ранее ФСИН России сообщило, что в воскресенье обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников. Через несколько часов ФСИН РФ сообщил, что захватившие заложников были ликвидированы, сотрудники учреждения не пострадали.