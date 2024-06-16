Глава Ингушетии осудил захват заложников в ростовском СИЗО

ПЯТИГОРСК, 16 июн — РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов осудил в своем Telegram-канале захват заложников в следственном изоляторе в Ростове-на-Дону и призвал молодое население республики не поддаваться на пропаганду радикальных религиозных групп.
Ранее ФСИН России сообщило, что в воскресенье обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников. Через несколько часов ФСИН РФ сообщил, что захватившие заложников были ликвидированы, сотрудники учреждения не пострадали.
Как отметил глава республики, среди заключенных, участвующих в захвате заложников, были четверо уроженцев Ингушетии. Ранее они были осуждены за терроризм и приговорены к 18 годам лишения свободы.
«Сегодня мусульмане мира празднуют Курбан-Байрам. Это священный день для нас. Омрачать его подобными действиями является кощунством. Терроризм не имеет ничего общего с принципами мира и добра в Исламе», — написал Калиматов.
Он напомнил, что жители Ингушетии не раз подвергались атакам террористов и «решительно осуждают любое проявление терроризма». По его словам, от действий террористов в Ингушетии погибли более 500 сотрудников правоохранительных органов.
«В очередной раз хочу призвать нашу молодежь не поддаваться на пропаганду радикальных религиозных групп. Не лишайте жизни себя и людей, не становитесь теми, кто несет в этот мир боль, страдания и слезы», — подчеркнул глава республики.