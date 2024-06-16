В Петербурге автомобиль вылетел с дороги и врезался в столб, есть погибшие

«Водитель Audi А4 на повороте не справился с управлением, в результате автомобиль вылетел с дороги и врезался в опору освещения, после чего загорелся. От сильного удара, предшествовавшего возгоранию, из салона автомобиля выбросило трех пассажирок — они погибли», — говорится в сообщении.