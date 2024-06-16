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В Петербурге автомобиль вылетел с дороги и врезался в столб, есть погибшие

В Петербурге Audi вылетел с дороги в столб и загорелся, погибли 3 человека.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Автомобиль Audi вылетел с дороги и врезался в столб, после чего загорелся в Санкт-Петербурге, из салона автомобиля выбросило трех пассажирок, они погибли, сообщила пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ДТП произошло около 04.10 у дома 85 по Приморскому проспекту.

«Водитель Audi А4 на повороте не справился с управлением, в результате автомобиль вылетел с дороги и врезался в опору освещения, после чего загорелся. От сильного удара, предшествовавшего возгоранию, из салона автомобиля выбросило трех пассажирок — они погибли», — говорится в сообщении.

Водитель автомобиля госпитализирован в тяжелом состоянии.

Отмечается, что по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются личности погибших и пострадавшего водителя.