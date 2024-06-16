Губернатор Василий Голубев прокомментировал захват заложников в ростовском СИЗО

Ситуацию с захватом в заложники сотрудников СИЗО-1 в Ростове-на-Дону прокомментировал губернатор Василий Голубев. С самого утра, когда стало известно о том, что несколько обвиняемых захватили двух сотрудников уголовно-исполнительной системы, жители Дона писали главе региона комментарии в его официальный телеграм-канал с просьбой дать комментарий происходящему.