Губернатор Василий Голубев прокомментировал захват заложников в ростовском СИЗО

Ситуацию с захватом в заложники сотрудников СИЗО-1 в Ростове-на-Дону прокомментировал губернатор Василий Голубев. С самого утра, когда стало известно о том, что несколько обвиняемых захватили двух сотрудников уголовно-исполнительной системы, жители Дона писали главе региона комментарии в его официальный телеграм-канал с просьбой дать комментарий происходящему.
— О захвате заложников в СИЗО с самого утра получал регулярные оперативные доклады, был на постоянной связи с силовиками. Не комментировал ситуацию, пока правоохранители выполняли свою работу, — объяснил Василий Голубев. — Сейчас, когда заложники освобождены, могу сказать одно: любой нарушивший закон должен нести ответственность.
Также глава региона уточнил, зачем в его официальном блоге в Телеграм были временно закрыты комментарии.
— Почти сразу стали приходить провокаторы с явными антироссийскими настроениями и попытками раскачать межнациональную тему. Прошу не поддаваться на провокации.