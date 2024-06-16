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Семья с грудным ребенком попала в аварию из-за лошади в Жанаозене

В Жанаозене семья с грудным ребенком попала в ДТП из-за выбежавшей на дорогу лошади, передает Tengrinews.kz с ссылкой на Lada.kz.

Дорожный инцидент произошел ночью в микрорайоне «Рахат-4». На момент аварии в салоне автомобиля находилась семья: мужчина, его супруга и трехмесячный ребенок. Пострадавшие просят полицию найти хозяина животного и привлечь его к ответственности.

Со слов женщины, они двигались медленно, когда перед ними внезапно на дорогу выскочила лошадь. Столкновения избежать не удалось. Удар был такой силы, что у животного выпали внутренние органы.

Ребенок получил сотрясение мозга, трещину и кровоизлияние в голове. У водителя зафиксировали рваные раны на лбу, сломан нос. Его жена повредила веки, сейчас она не может открыть один глаз. В департаменте полиции Мангистауской области сообщили о начатом расследовании.

«Все обстоятельства выясняются. Также полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия по выявлению владельца скота. Полицейские призывают водителей соблюдать правила дорожного движения и быть осторожными на дороге», — заявили в полиции.