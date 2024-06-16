Семья с грудным ребенком попала в аварию из-за лошади в Жанаозене

Ребенок получил сотрясение мозга, трещину и кровоизлияние в голове. У водителя зафиксировали рваные раны на лбу, сломан нос. Его жена повредила веки, сейчас она не может открыть один глаз. В департаменте полиции Мангистауской области сообщили о начатом расследовании.