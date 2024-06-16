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Десятки человек и выстрелы: полиция Краснодара начала проверку после массовой драки

Информация о конфликте появилась в Сети.

Массовая драка произошла ночью в Музыкальном районе Краснодара. Полиция начала проверку по данному факту. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Информация о конфликте поступила в ведомство около полуночи 15 июня. Наряд полиции прибыл по указанному адресу на пересечении улиц Гомельская и Агрохимическая. Однако участники конфликта скрылись до приезда полицейских.

— В настоящее время правоохранители проводят мероприятия, направленные на установление обстоятельств и участников инцидента, — уточнили в пресс-службе ведомства.