Десятки человек и выстрелы: полиция Краснодара начала проверку после массовой драки

Массовая драка произошла ночью в Музыкальном районе Краснодара. Полиция начала проверку по данному факту. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Информация о конфликте поступила в ведомство около полуночи 15 июня. Наряд полиции прибыл по указанному адресу на пересечении улиц Гомельская и Агрохимическая. Однако участники конфликта скрылись до приезда полицейских.
— В настоящее время правоохранители проводят мероприятия, направленные на установление обстоятельств и участников инцидента, — уточнили в пресс-службе ведомства.