Тела захватчиков в ростовском СИЗО не отдадут родным, заявил адвокат

«В соответствии со ст.14.1 ч.1 федерального закона “О погребении и похороненном деле”, погребение лиц, уголовное преследование в отношении которых в связи с их участием в террористической деятельности прекращено из-за их смерти, наступившей в результате пресечения данной террористической акции, осуществляется в порядке, установленном правительством Российской Федерации. Тела указанных лиц для захоронения не выдаются, и о месте их захоронения не сообщается», — сказал он.