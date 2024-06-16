Семьи террористов из ростовского СИЗО не получат их тела

16 июня заключенные СИЗО в Ростове-на-Дону взяли в заложники двух сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Часть из них была осуждена за подготовку теракта — попытку подрыва здания Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики в 2023 году. Они потребовали машину и освобождения. В ходе штурма террористов ликвидировали, а заложников освободили.