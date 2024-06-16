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Степной пожар произошел в Туркестанской области

Туркестан. 16 июня. КазТАГ — Степной пожар произошел в Туркестанской области, передает корреспондент агентства.

Источник: Пресс-служба МЧС РК

«Сегодня на открытой территории в 3 км от села Бирлик произошло загорание сухой травы», — сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, силами МЧС горение ликвидировано на площади 23,5 га.

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