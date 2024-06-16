Шымкентский бизнесмен попал под суд за продажу несуществующего молока

«Производитель должен был реализовать молоко предприятиям по переработке молочной продукции. По информации, предоставленной предприятиями в городскую прокуратуру, было известно, что никакой продукции от данного производителя они не получали. Субсидия от государства направлена на снижение цен на товары и платится от 20 тенге за литр», — рассказывает старший прокурор прокуратуры Шымкента Кали Бейсенбаев.