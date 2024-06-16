Шымкентский бизнесмен попал под суд за продажу несуществующего молока

Согласно материалам дела, бизнесмен подавал недостоверные заявки по снижению стоимости молочной продукции. Ущерб государству оценили в 12 миллионов тенге. Дело рассматривает суд.
«Производитель должен был реализовать молоко предприятиям по переработке молочной продукции. По информации, предоставленной предприятиями в городскую прокуратуру, было известно, что никакой продукции от данного производителя они не получали. Субсидия от государства направлена на снижение цен на товары и платится от 20 тенге за литр», — рассказывает старший прокурор прокуратуры Шымкента Кали Бейсенбаев.
Таким же образом были выявлены несколько предпринимателей, которые безосновательно пытались получить субсидии. В доход государства взыскано 24 миллиона тенге. Также за грубые нарушения к ответственности привлечены и чиновники.
«По акту прокурорского надзора 6 должностных лиц управления сельского хозяйства и ветеринарии Шымкента, в том числе заместитель руководителя управления, привлечены к дисциплинарной ответственности», — добавил Кали Бейсенбаев.