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В Екатеринбурге 12-летний мальчик вышел на прогулку и исчез

В Екатеринбурге ищут 12-летнего школьника Виктора Шиловских. Мальчик пропал 11 июня в Чкаловском районе. Он вышел из дома на прогулку и исчез.

«11 июня 2024 года он ушёл на прогулку и не вернулся. Может находиться в вашем районе», — сообщают в региональном поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Виктор ростом 151 сантиметр, худощавый. В момент пропажи был одет в черную спортивную кофту, темно-синие штаны, черную футболку, на ногах — черные кроссовки, на голове — черная кепка.

Сообщить информацию о Викторе можно по номерам: 8 (800) 700−54−52, 8 (963) 648−60−69 (инфорг Людмила) или 112.

Как сообщалось ранее, в Свердловской области нашли пятерых подростков, которые 10 июня потерялись в лесном массиве в районе Верхнего пруда Первоуральска.

Они пошли гулять, но на обратной дороге заблудились в лесу. 14-летняя девочка догадалась позвонить спасателям.