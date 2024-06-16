В Екатеринбурге 12-летний мальчик вышел на прогулку и исчез

«11 июня 2024 года он ушёл на прогулку и не вернулся. Может находиться в вашем районе», — сообщают в региональном поисковом отряде «ЛизаАлерт».
Виктор ростом 151 сантиметр, худощавый. В момент пропажи был одет в черную спортивную кофту, темно-синие штаны, черную футболку, на ногах — черные кроссовки, на голове — черная кепка.
Сообщить информацию о Викторе можно по номерам:
Как сообщалось ранее, в Свердловской области нашли пятерых подростков, которые 10 июня потерялись в лесном массиве в районе Верхнего пруда Первоуральска.
Они пошли гулять, но на обратной дороге заблудились в лесу. 14-летняя девочка догадалась позвонить спасателям.