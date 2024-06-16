В Самарской области столкнулись две легковушки, пострадали дети

САМАРА, 16 июн — РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись в городском округе Кинель в Самарской области, в результате в больницу госпитализированы трое детей, сообщили журналистам в региональном центре по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям.