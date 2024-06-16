В Самарской области столкнулись две легковушки, пострадали дети

САМАРА, 16 июн — РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись в городском округе Кинель в Самарской области, в результате в больницу госпитализированы трое детей, сообщили журналистам в региональном центре по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям.
«В 14 часов 31 минуту (13.31 мск) произошло дорожно-транспортное происшествие в городском округе Кинель …, столкновение автомобилей Lada Granta и ВАЗ-2107. К сожалению, есть пострадавшие 2014, 2015 и 2018 годов рождения. Все пострадавшие госпитализированы в больницу имени Середавина», — говорится в сообщении ведомства.
Противопожарная служба Самарской области провела аварийно-спасательные работы — отключила аккумуляторные батареи, а также оказала помощь при передаче пострадавших медработникам.