Гладков сообщил об атаке дрона на предприятие в Шебекино

Беспилотник взорвался, в результате повреждена кабина грузового автомобиля.
Кроме того, атаке дрона подверглось село Вязовое в Краснояружском районе. Там при сбросе взрывного устройства выбило окна в частном доме.
В село Дроновка Грайворонского городского округа украинский беспилотник сбросил взрывчатку на машину, поврежден капот.
По словам губернатора, при атаках никто не пострадал.
Накануне, 15 июня, дроны-камикадзе ВСУ атаковали Шебекинский городской округ, в результате два местных жителя получили осколочные ранения.
14 июня в Шебекино после обстрела со стороны Украины обрушился подъезд пятиэтажки. Пять человек погибли, еще шесть пострадали.