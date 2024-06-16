Ребенок разбился на самокате в торговом центре Екатеринбурга

Как сообщила ЕАН старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова, ЧП произошло около 14:00, когда мальчик катался на самокате на крытом скейт-парке, предназначенном для тренировок на скейтбордах и самокатах в «Меге». Катаясь на самокате, при выполнении трюка мальчик упал и травмировал правую ногу. Пострадавшему вызвали скорую помощь.