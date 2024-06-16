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Ребенок разбился на самокате в торговом центре Екатеринбурга

В Екатеринбурге получил травму в торговом центре «Мега» 12-летний мальчик. Ребенка на скорой помощи увезли в больницу.

Как сообщила ЕАН старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова, ЧП произошло около 14:00, когда мальчик катался на самокате на крытом скейт-парке, предназначенном для тренировок на скейтбордах и самокатах в «Меге». Катаясь на самокате, при выполнении трюка мальчик упал и травмировал правую ногу. Пострадавшему вызвали скорую помощь.

«По данному факту прокуратура проведет выездную проверку совместно с подразделениями регионального Роспотребнадзора, Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области на предмет соответствия скейт-площадки требованиям безопасности», — сказала Марина Канатова.

несчастный случай