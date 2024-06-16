Смертельное ДТП в Смолевичском районе: погибли двое

МИНСК, 16 июн — Sputnik. Дорожно-транспортное происшествие в Смолевичском районе унесло жизни двух человек, сообщили в МВД Беларуси в воскресенье.
Там уточнили, что ДТП произошло около трех часов дня.
«21-летний водитель легковушки не справился с управлением, съехал на правую обочину, где совершил наезд на опору линии элетропередач», — сказан в сообщении в Telegram-канале министерства.
В результате водитель погиб, не совместимые с жизнью травмы также получила 50-летняя женщина-пассажирка.
Еще двое пассажиров — 27-летняя женщина и годовалый ребенок — доставлены в больницу, рассказали в МВД.
Там подчеркнули, что на загородных трассах водителям необходимо выбирать безопасную скорость движения, важно также учитывать видимость и состояние проезжей части и учитывать интенсивность транспортного потока.