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Два города в Башкирии отключены от электроснабжения из-за аварии

Нефтекамск и Агидель остались без электроснабжения. Об этом «ВКонтакте» сообщили главы городских администраций Эльдар Валидов и Денис Ирназаров. Население Агидели, по данным Башстата на 1 января, 13,7 тыс. человек, Нефтекамска — 144,6 тыс.

«Работы уже ведутся, о точном времени устранения сообщим дополнительно», — добавил Эльдар Валидов. Жителей Нефтекамска он попросил воздержаться от поездок по городу, поскольку в городе не работают светофоры.

В мэрии Нефтекамска сообщили, что отключение произошло из-за погодных условий. В квартирах жителей также нет воды, поскольку не работают насосы — горожан просят не пользоваться смывным бочком до возобновления водоснабжения. Коммунальные службы восстановят работу лифтов и шлагбаумов после включения электроэнергии.

По данным главы администрации Агидели Дениса Ирназарова, отключение электроэнергии связано с аварией на Кармановской ГРЭС.