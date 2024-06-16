Два города в Башкирии отключены от электроснабжения из-за аварии

«Работы уже ведутся, о точном времени устранения сообщим дополнительно», — добавил Эльдар Валидов. Жителей Нефтекамска он попросил воздержаться от поездок по городу, поскольку в городе не работают светофоры.
В мэрии Нефтекамска сообщили, что отключение произошло из-за погодных условий. В квартирах жителей также нет воды, поскольку не работают насосы — горожан просят не пользоваться смывным бочком до возобновления водоснабжения. Коммунальные службы восстановят работу лифтов и шлагбаумов после включения электроэнергии.
По данным главы администрации Агидели Дениса Ирназарова, отключение электроэнергии связано с аварией на Кармановской ГРЭС.