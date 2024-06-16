Два города в Башкирии отключены от электроснабжения из-за аварии

В мэрии Нефтекамска сообщили, что отключение произошло из-за погодных условий. В квартирах жителей также нет воды, поскольку не работают насосы — горожан просят не пользоваться смывным бочком до возобновления водоснабжения. Коммунальные службы восстановят работу лифтов и шлагбаумов после включения электроэнергии.