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Появилось видео силовой операции в СИЗО в Ростове-на-Дону

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Росгвардия опубликовала в своем Telegram-канале видео силовой операции в СИЗО в Ростове-на-Дону, где преступники взяли заложников.

Источник: © РИА Новости

Ранее ФСИН России сообщало, что в воскресенье обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников. Позже захватившие заложников были ликвидированы.

«Бойцы спецподразделений Управления Росгвардии по Ростовской области совместно со коллегами из регионального ГУФСИН России обезвредили преступников, взявших заложников в следственном изоляторе в Ростове-на-Дону. Заложники освобождены, никто из них не пострадал», — говорится в сообщении.

На кадрах видно, как бойцы заходят на территорию СИЗО. В это же время заезжает машина скорой помощи. Позже на видео выходят сотрудники учреждения.