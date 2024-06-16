Появилось видео силовой операции в СИЗО в Ростове-на-Дону

Ранее ФСИН России сообщало, что в воскресенье обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников. Позже захватившие заложников были ликвидированы.
«Бойцы спецподразделений Управления Росгвардии по Ростовской области совместно со коллегами из регионального ГУФСИН России обезвредили преступников, взявших заложников в следственном изоляторе в Ростове-на-Дону. Заложники освобождены, никто из них не пострадал», — говорится в сообщении.
На кадрах видно, как бойцы заходят на территорию СИЗО. В это же время заезжает машина скорой помощи. Позже на видео выходят сотрудники учреждения.