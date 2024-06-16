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Автомобиль загорелся на обочине в селе ВКО

16 июня в поселке Белоусовка Глубоковского района произошло горение легковой автомашины, сообщает Zakon.kz.

Источник: пресс-служба МЧС РК

По информации пресс-службы МЧС, пожар потушили за 30 минут с момента вызова.

Отмечается, что жертв и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что прицеп грузовой машины горел на трассе Алматы — Хоргос.

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