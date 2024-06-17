В Омске водитель иномарки сбил школьницу на парковке

Напомним, что вечером 15 июня на автодороге Омск — Тюмень произошла страшная авария, в которой погибла семья. Большегруз «Донгфенг» под управлением мужчины 1975 года рождения, двигавшийся в сторону Омска, в районе 573-го километра выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с «Шевроле Лачетти».