В Омске водитель иномарки сбил школьницу на парковке

В воскресенье, 16 июня, водитель иномарки сбил на парковке 14-летнюю девочку. Об этом рассказали в УМВД России по Омской области.
Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что 32-летний водитель машины марки Nissan двигался около 18:00 по парковке, расположенной в районе строения № 40 по улице 10 лет Октября. В это время мужчина наехал на подростка. Девочке потребовалась медицинская помощь.
«Окончательно причины и обстоятельства ДТП будут установлены в ходе проверки», — отметили в ведомстве.
Напомним, что вечером 15 июня на автодороге Омск — Тюмень произошла страшная авария, в которой погибла семья. Большегруз «Донгфенг» под управлением мужчины 1975 года рождения, двигавшийся в сторону Омска, в районе 573-го километра выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с «Шевроле Лачетти».