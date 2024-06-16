Мужчина на лошади скончался после наезда легковушки в СКО

. «Предварительно установлено, что 52-летний мужчина, двигаясь по обочине в попутном направлении, выехал на проезжую часть перед близко идущим транспортным средством. В результате мужчина скончался на месте происшествия от полученных телесных повреждений. Лошадь погибла. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье “Нарушение ПДД при эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть человека. У водителя Mitsubishi Fuso взят забор крови, предварительно — трезв”, — сообщили в ДП СКО.