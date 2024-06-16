На колесе обозрения в Башкирии после аварии на ГРЭС застряли 6 человек.

В Нефтекамске из-за отключения электроэнергии после аварии на Кармановской ГРЭС на колесе обозрения остановлен двигатель. В двух кабинках сейчас находятся шесть человек, из них трое детей, сообщили в главном управлении МЧС по Башкирии.
На место происшествия выехали экстренные службы, проводятся работы по подключению автономного источника питания для запуска колеса. Пострадавших нет. Пожарные МЧС России с помощью автолестницы передали жителям воду и оказали психологическую помощь.
В ведомстве уточнили, что в результате попадания молнии на территорию Кармановской ГРЭС произошло аварийное отключение электроснабжения в Нефтекамске, Агидели и частично в Краснокамском районе.
Ситуация находится на контроле, отметили в региональном главке МЧС.
Напомним, отключение в Кармановской ГРЭС трёх работающих энергоблоков произошло из-за сильной грозы и ураганного усиления ветра. Об этом информагентству «Башинформ» сообщили в пресс-службе предприятия.
«Днëм 16 июня в условиях сильной грозы и ураганного усиления ветра на Кармановской ГРЭС произошло отключение трёх энергоблоков, находившихся в работе. В результате стихии наблюдаются перебои электроснабжения в городах Нефтекамске и Агидели. Персонал электростанции проводит все необходимые работы для скорейшего восстановления работы оборудования. Для ликвидации последствий стихии привлечены дополнительные силы и средства. Более точные сроки возвращения ГРЭС к штатному режиму работы будут сообщены дополнительно», — отметили в компании.
Напомним, сегодня о чрезвычайном происшествии сообщили главы администраций городов Агидель Денис Ирназаров и Нефтекамска Эльдар Валидов. Они обратились к горожанам с просьбой соблюдать спокойствие, сообщало информагентство «Башинформ».