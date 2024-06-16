На колесе обозрения в Башкирии после аварии на ГРЭС застряли 6 человек.

«Днëм 16 июня в условиях сильной грозы и ураганного усиления ветра на Кармановской ГРЭС произошло отключение трёх энергоблоков, находившихся в работе. В результате стихии наблюдаются перебои электроснабжения в городах Нефтекамске и Агидели. Персонал электростанции проводит все необходимые работы для скорейшего восстановления работы оборудования. Для ликвидации последствий стихии привлечены дополнительные силы и средства. Более точные сроки возвращения ГРЭС к штатному режиму работы будут сообщены дополнительно», — отметили в компании.