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Бастрыкин потребовал доклад о результатах расследования захвата заложников в СИЗО

Председатель СК России поставил ход расследования уголовного дела на контроль в центральном аппарате ведомства.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о первоначальных результатах расследования уголовного дела по факту захвата заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

«Председатель СК России поставил ход расследования уголовного дела на контроль в центральном аппарате ведомства, а также поручил руководителю следственного управления СК России по Ростовской области Хуаде А. Г. представить доклад о первоначальных результатах расследования и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении.

СК