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В Толочинском районе на пожаре погибли почти 30 телят

В воскресенье, 16 июня, спасателям поступило сообщение о загорании телятника в деревне Новинка, принадлежащего ОАО «Толочинский райагросервис», сообщает пресс-служба МЧС.

Источник: МЧС РБ

К моменту прибытия подразделений МЧС деревянное строение было полностью охвачено огнем.

В результате пожара погибли 29 телят.

Причина и обстоятельства случившегося устанавливаются.

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