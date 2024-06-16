В Толочинском районе на пожаре погибли почти 30 телят

К моменту прибытия подразделений МЧС деревянное строение было полностью охвачено огнем.
В результате пожара погибли 29 телят.
Причина и обстоятельства случившегося устанавливаются.
В воскресенье, 16 июня, спасателям поступило сообщение о загорании телятника в деревне Новинка, принадлежащего ОАО «Толочинский райагросервис», сообщает пресс-служба МЧС.
К моменту прибытия подразделений МЧС деревянное строение было полностью охвачено огнем.
В результате пожара погибли 29 телят.
Причина и обстоятельства случившегося устанавливаются.