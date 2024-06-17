Омич во время ссоры сломал знакомому кости таза

Ранее портал Om1.ru рассказывал историю женщины, чей муж заказал её киллеру. Чтобы заплатить ему обещанный 1 миллион 250 тысяч рублей, мужчина даже взял кредит. Уголовник, выбранный на роль убийцы, деньги взял, однако лишать жизни ни в чём не повинную женщину не стал. Вместо этого он обратился к силовикам.