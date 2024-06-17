Омич во время ссоры сломал знакомому кости таза

Во время ссоры омич нанёс травму своему знакомому. В отделе полиции № 4 возбуждено уголовное дело по факту причинения среднего вреда здоровью. Об этом рассказали в УМВД России по Омской области.
«В территориальный орган внутренних дел из медицинского учреждения поступило сообщение о доставлении 38-летнего жителя Ленинского округа, врачи диагностировали ему закрытый перелом крыла правой подвздошной кости», — рассказали в ведомстве.
Участковый уполномоченный полиции предварительно установил, что закрытый перелом таза мужчина, ранее уже судимый, нанёс своему знакомому из-за ссоры. Следственные действия продолжаются.
Ранее портал Om1.ru рассказывал историю женщины, чей муж заказал её киллеру. Чтобы заплатить ему обещанный 1 миллион 250 тысяч рублей, мужчина даже взял кредит. Уголовник, выбранный на роль убийцы, деньги взял, однако лишать жизни ни в чём не повинную женщину не стал. Вместо этого он обратился к силовикам.