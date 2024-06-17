В Перми большое дерево рухнуло во дворе дома около детской площадки

Дерево рухнуло во дворе дома около детской площадки в Перми, сообщили сайту perm.aif.ru очевидцы.
Инцидент произошёл вечером 16 июня во дворе дома по улице Хабаровской, 145.
«Только что просто рухнуло дерево на парковку у детской площадки. К счастью, никто не пострадал. Сейчас там дети играют возле дерева», — рассказал очевидец сайту perm.aif.ru.
Жители дома говорят, что недовольны работой коммунальных служб, которые не обнаружили угрозу. По их словам, дерево чудом не упало на кого-то и инцидент обошёлся без пострадавших.
«А вдруг кого-то пришибло бы или на дом упало», — говорят жители.