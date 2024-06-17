Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми большое дерево рухнуло во дворе дома около детской площадки

Жители возмущены тем, что коммунальные службы не предотвратили угрозу обрушения.

Источник: Аргументы и факты

Дерево рухнуло во дворе дома около детской площадки в Перми, сообщили сайту perm.aif.ru очевидцы.

Инцидент произошёл вечером 16 июня во дворе дома по улице Хабаровской, 145.

«Только что просто рухнуло дерево на парковку у детской площадки. К счастью, никто не пострадал. Сейчас там дети играют возле дерева», — рассказал очевидец сайту perm.aif.ru.

Жители дома говорят, что недовольны работой коммунальных служб, которые не обнаружили угрозу. По их словам, дерево чудом не упало на кого-то и инцидент обошёлся без пострадавших.

«А вдруг кого-то пришибло бы или на дом упало», — говорят жители.