В Перми возбудили уголовное дело из-за выгула ребенка на веревке

Мы уже сообщали, что на днях соцсети облетели кадры, снятые в микрорайоне Гайва, на которых женщина гуляет с мальчиком-подростком, к руке которого привязана веревка. Когда мальчик садится и не хочет идти дальше, женщина резко одергивает веревку, а потом силой тянет ее на себя, но это не помогло заставить ребенка встать и пойти, тогда женщина подошла к нему и слегка подопнула ногой. Реакция пермяков была резко негативной. Люди осуждали не только женщину, но и автора ролика, который, по их мнению, должен был не снимать происходящее, а вызвать полицию. Впрочем, те, кто, судя по всему, знаком с женщиной, встали на ее защиту, объясним, что ребенок болен, и никакого насилия женщина над ним не совершала.