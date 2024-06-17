В Перми возбудили уголовное дело из-за выгула ребенка на веревке

Пермские следователи возбудили уголовное дело по статье «ненадлежащее исполнение родительских обязанностей» после опубликованного в социальных сетях видео, на котором женщина гуляет с ребенком, к руке которого привязана веревка.
В соцмедиа сообщается, что в Перми женщина привязала к руке ребенка веревку и вывела его в таком виде на прогулку. Также приводятся сведения о применении ею физической силы в отношении несовершеннолетнего. Председатель Следственного комитета России поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, — говорится в персс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
Мы уже сообщали, что на днях соцсети облетели кадры, снятые в микрорайоне Гайва, на которых женщина гуляет с мальчиком-подростком, к руке которого привязана веревка. Когда мальчик садится и не хочет идти дальше, женщина резко одергивает веревку, а потом силой тянет ее на себя, но это не помогло заставить ребенка встать и пойти, тогда женщина подошла к нему и слегка подопнула ногой. Реакция пермяков была резко негативной. Люди осуждали не только женщину, но и автора ролика, который, по их мнению, должен был не снимать происходящее, а вызвать полицию. Впрочем, те, кто, судя по всему, знаком с женщиной, встали на ее защиту, объясним, что ребенок болен, и никакого насилия женщина над ним не совершала.
«У ребенка серьезные отклонения, и это не веревка, а специальное устройство из двух браслетов и проволоки. Такие дети не могут гулять одни, даже рядом ходить не умеют. И эта женщина ему не мать, а опекун», «У нее несколько таких детей и взяла она их из детдома и воспитывает, дети все сытые, одетые, к сожалению, этот ребенок очень сложный — не судите и не судимы будете!» — писали пермяки в комментариях.