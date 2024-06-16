В Киеве подростки напали на сотрудника посольства США

По его данным, 13 июня трое 13-летних подростков в столичном магазине забрызгали из перцового баллончика темнокожего молодого человека 1997 года рождения. Полная картина конфликта не приводится, однако, по данным источника «Страны», подростки совершили правонарушение из «хулиганских побуждений». Позже выяснилось, что пострадавший является сотрудником службы безопасности посольства США.