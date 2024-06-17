Тело было недалеко от дома: В Перми нашли мертвым пропавшего 18-летнего парня

Волонтеры подробности смерти юноши не раскрывают. Впрочем, это не удивительно, поисковики никогда не сообщают из-за чего умер человек и делают они это по этическим соображениям. Однако наш источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что смерть молодого человека не связана с криминалом.