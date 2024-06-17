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Тело было недалеко от дома: В Перми нашли мертвым пропавшего 18-летнего парня

Пропавшего 18-летнего жителя Лысьвы нашли мертвым.

Источник: Соцсети

Вечером 14 июня волонтеры поискового отряда «Регион59» объявили в розыск 18-летнего Рената Михайдарова. Сообщалось, что вечером 10 июня молодой человек ушел с улицы Высоцкого и перестал выходить на связь. Начались поиски. К сожалению, спустя несколько часов после публикации ориентировки волонтеры сообщили, что Рената нашли мертвым.

— Найден. Погиб. Выражаем соболезнования родным и близким. Благодарим всех за помощь в поиске. Просьба снять репосты, — написали волонтеры.

Вскоре под записью стали появляться десятки комментариев, где люди выражали соболезнования родным и близким Рената, а также задавались вопросом, что стало причной смерти столь юного лысьвенца.

Волонтеры подробности смерти юноши не раскрывают. Впрочем, это не удивительно, поисковики никогда не сообщают из-за чего умер человек и делают они это по этическим соображениям. Однако наш источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что смерть молодого человека не связана с криминалом.

— Молодой человек добровольно решил уйти из жизни. Его тело нашли недалеко от дома. На этот поступок повлиял ряд обстоятельств, о которых не следует знать посторонним людям.

О не криминальной смерти молодого человека также сообщили и в краевом главка МВД. По предварительной информаци полиции, лысьвенец не стал жертвой преступления.

Тем временем один из близких друзей Рената не верит в суицид.

— Ренат был мне братом по жизни и очень хорошим другом, был очень позитивным и весёлым парнем, я не верю что он сам решился на этот поступок.

несчастный случай