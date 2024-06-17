В СПЧ рассказали о проблемах в ростовском СИЗО

Ранее ФСИН России сообщало, что в воскресенье обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников. Позже захватившие заложников были ликвидированы, сотрудники учреждения не пострадали.
«По моей информации, СИЗО не доукомплектовано сотрудниками на 30%. Могу лишь предположить, что количество незанятых штатных единиц в изоляторе подобного типа составляет от 70 до 90 штук. Это огромная цифра», — сказал Мельников.
Правозащитник отметил, что причина столь высокой неукомплектованности в низких зарплатах сотрудников.
«Необходимо увеличение денежного довольствия, льготного обеспечения и престижа службы. Хотя бы для инспекторского состава, хотя у офицеров ФСИН зарплаты тоже оставляют желать лучшего», — добавил Мельников.