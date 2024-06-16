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Хуситы заявили об атаке на эсминец США в акватории Красного моря

ДУБАЙ, 16 июня. /ТАСС/. Йеменские мятежники-хуситы из движения «Ансар Аллах» нанесли удары по американскому эсминцу и двум коммерческим судам — Captain Paris и Happy Condor. Об этом заявил военный представитель радикальной организации Яхья Сариа в эфире принадлежащего ей телеканала Al Masirah.

Источник: AP 2023

По его словам, эсминец был атакован баллистическими ракетами в акватории Красного моря. Нефтяной танкер Captain Paris хуситы атаковали противокорабельными ракетами также в Красном море, танкер для перевозки сжиженного нефтяного газа Happy Condor подвергся ударам беспилотников в Аравийском море, утверждает Сариа.

Он подчеркнул, что нападение на коммерческие суда обусловлено «нарушением запрета на проход в порты оккупированной Палестины». «Все три операции успешно достигли своих целей», — добавил представитель мятежников.

После обострения конфликта в секторе Газа движение «Ансар Аллах» предупредило, что будет обстреливать территорию Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С ноября прошлого года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.

В ответ на действия «Ансар Аллах» американские власти объявили о формировании международной коалиции и начале операции Prosperity Guardian по обеспечению свободы навигации и охране судов в Красном море. Впоследствии вооруженные силы Великобритании и США стали регулярно наносить удары по военным объектам мятежников в Йемене.