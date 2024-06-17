В ростовском СИЗО, где захватили заложников, проходят обыски у заключенных

«Идет поиск запрещенных предметов у заключенных», — говорится в публикации.
Оперативные работники, добавляет агентство, продолжают мероприятия в СИЗО.
Напомним, утром воскресенья, 16 июня, шестеро заключенных, которые были осуждены в конце прошлого года, захватили заложников в СИЗО. В руках злоумышленников оказались надзиратель и оперативный сотрудник.
Преступники, в распоряжении которых было холодное оружие, выдвинули ряд требований. В частности, они хотели получить доступ к транспорту, чтобы беспрепятственно выехать с территории следственного изолятора. Предпринимались попытки провести переговоры, однако они закончились неудачей. После этого спецназ пошел на штурм, в результате которого всех преступников ликвидировали.
Тела уничтоженных злоумышленников не будут выданы родственникам. Место захоронения останется в тайне.
Возбуждено уголовное дело по статье 206 УК РФ — захват заложника. Кроме того, всем сотрудникам регионального ФСИН предстоит проверка на предмет пособничества преступникам.
Координация побега, как предполагается, могла осуществляться извне. Злоумышленники, судя по всему, готовились к нему на протяжении длительного времени.