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В ростовском СИЗО, где захватили заложников, проходят обыски у заключенных

В следственном изоляторе № 1 города Ростов-на-Дону, где в воскресенье утром преступники захватили заложников, проходят обыски. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей правоохранительных органов.

«Идет поиск запрещенных предметов у заключенных», — говорится в публикации.

Оперативные работники, добавляет агентство, продолжают мероприятия в СИЗО.

Напомним, утром воскресенья, 16 июня, шестеро заключенных, которые были осуждены в конце прошлого года, захватили заложников в СИЗО. В руках злоумышленников оказались надзиратель и оперативный сотрудник.

Преступники, в распоряжении которых было холодное оружие, выдвинули ряд требований. В частности, они хотели получить доступ к транспорту, чтобы беспрепятственно выехать с территории следственного изолятора. Предпринимались попытки провести переговоры, однако они закончились неудачей. После этого спецназ пошел на штурм, в результате которого всех преступников ликвидировали.

Тела уничтоженных злоумышленников не будут выданы родственникам. Место захоронения останется в тайне.

Возбуждено уголовное дело по статье 206 УК РФ — захват заложника. Кроме того, всем сотрудникам регионального ФСИН предстоит проверка на предмет пособничества преступникам.

Координация побега, как предполагается, могла осуществляться извне. Злоумышленники, судя по всему, готовились к нему на протяжении длительного времени.