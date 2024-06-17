В ростовском СИЗО, где захватили заложников, проходят обыски у заключенных

Преступники, в распоряжении которых было холодное оружие, выдвинули ряд требований. В частности, они хотели получить доступ к транспорту, чтобы беспрепятственно выехать с территории следственного изолятора. Предпринимались попытки провести переговоры, однако они закончились неудачей. После этого спецназ пошел на штурм, в результате которого всех преступников ликвидировали.