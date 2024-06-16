«Около 22.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Краснодарского края», — говорится в сообщении.
ПВО сбила украинский беспилотник над Краснодарским краем
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Краснодарским краем, сообщили в Минобороны России.